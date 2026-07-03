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Política

Marina Silva se solidariza com Damares Alves após ataques: 'Todas nós somos atingidas'

Damares se tornou alvo da artilharia bolsonarista nesta semana por ter tomado o lado de Michelle Bolsonaro no embate que a ex-primeira-dama trava com o pré-candidato Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

Marina Silva (Rede-SP), ex-ministra do Meio Ambiente, saiu em defesa da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que foi vítima de ataques misóginos e ameaças.

"Nada justifica que uma mulher seja atacada, desqualificada ou constrangida por ser mulher. A misoginia, venha de onde vier e atinja quem atingir, precisa ser enfrentada com firmeza", afirmou Marina.

Damares se tornou alvo da artilharia bolsonarista nesta semana por ter tomado o lado de Michelle Bolsonaro no embate que a ex-primeira-dama trava com o pré-candidato Flávio Bolsonaro.

Na quarta-feira, em discurso no plenário do Senado, Damares relatou ter sido chamada de "leviana" e "adúltera". Segundo ela, fizeram ameaças de morte contra sua filha e criaram imagens simulando violência contra a menina.

Damares também falou que os agressores "chegaram ao absurdo de colocar em dúvida se a mulher tem capacidade de votar" - uma referência direta à fala do influenciador Paulo Figueiredo, conselheiro de Flávio Bolsonaro, que afirmou que "mulher vota mal".

A confusão é mais um desdobramento do vídeo publicado por Michelle Bolsonaro em que acusa Flávio de ter a humilhado e maltratado. A crise culminou na saída da ex-primeira-dama do PL Mulher.

Marina Silva e Damares Alves ocupam espectro políticos opostos e já protagonizaram embates públicos. No entanto, com o teor dos ataques, a ex-ministra do governo Lula se solidarizou com a senadora.

"Quando uma mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todas nós somos atingidas", afirmou Marina.

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