Marina defende que negativa do Ibama à exploração de petróleo foi técnica e deve ser respeitada

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, informou nesta terça-feira (23), que foi "técnica" a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de negar pedido de licença da Petrobras para explorar petróleo na bacia da foz do Amazonas.

A ministra e o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, tiveram uma reunião no Palácio do Planalto para tratar de um pedido de licenciamento da Petrobras que foi negado pelo órgão ambiental.

Participaram da reunião também o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e representantes do Ministério do de Minas e Energia e da Petrobras.

Marina defendeu que a decisão tem que ser respeitada em um governo republicano e afirmou que uma eventual exploração de petróleo na foz da bacia do Amazonas terá que cumprir a lei.

A Petrobras e setores do governo, como o Ministério de Minas e Energia, querem continuar tentando a licença para explorar o local. A empresa estima que a área de exploração na região pode render 14 bilhões de barris de petróleo.

O Ibama entendeu que o pedido de licença não continha garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seriam lacunas quanto a previsão de impactos da atividade em três terras indígenas em Oiapoque (AP).