Política

Política

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Estadão Conteúdo

A senadora Margareth Buzetti (PP-MT) deixou seu mandato no Senado Federal nesta terça-feira, 30. A partir do dia 1º de outubro, a vaga será ocupada por José Lacerda (PSD-MT), segundo suplente da chapa.

Margareth assumiu a cadeira em 2023, na condição de primeira suplente do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT). Sua saída já estava prevista como parte de um acordo político firmado com os suplentes.

Em seu discurso de despedida, a senadora afirmou que encerra um mandato "marcado pela coragem, determinação e entrega, que não abriu espaço para a vergonha, não se curvou diante da covardia e jamais conheceu a preguiça".

A senadora também destacou sua atuação no combate ao feminicídio, à pedofilia e na defesa de medidas de apoio a mulheres vítimas de mutilação. Ao final de seu pronunciamento, Margareth Buzetti expressou gratidão aos colegas parlamentares, familiares e aos servidores que a assessoraram durante o mandato no Senado.

José Lacerda, que assume a vaga, é ex-deputado estadual e já ocupou cargos no governo do Mato Grosso, entre eles o de secretário de Meio Ambiente na gestão de Silval Barbosa.

Fora do Senado, Margareth Buzetti afirmou que pretende se dedicar ao Estado do Mato Grosso e visitar mais municípios. Seu pronunciamento de despedida foi acompanhado e aplaudido por colegas parlamentares.

