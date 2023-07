Marcos do Val chega à PF para esclarecer suposto plano golpista

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) está na sede da Polícia Federal em Brasília, onde chegou por volta das 14h desta quarta-feira (19), para prestar depoimento sobre um suposto plano golpista criado em conjunto com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que prestou depoimento na última semana, negando envolvimento, mas admitindo a reunião com Val.

Segundo a suspeita, os três envolvidos criaram um plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A PF apura se o senador, junto de Daniel Silveira e do então presidente Jair Bolsonaro, discutiram trama para anular o resultado das eleições.

Marcos do Val já chegou a afirmar que, em dezembro de 2022, os três se reuniram para criar uma estratégia de gravar uma declaração comprometedora do magistrado, fato que motivou a investigação.

O ex-presidente prestou depoimento na última semana e confirmou o encontro, mas negou que Moraes tenha sido mencionado durante a conversa. Ele alegou que “nada foi falado” sobre o magistrado ou sobre a prática de algum ato antidemocrático.