Peregrina no Rio

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pousa hoje no Rio de Janeiro e participa do 15º Círio de Nazaré na cidade.

Incentivo às artes

A Funarte anunciou R$ 52 mi em programas de fomento. No total, investirá R$ 100 mi na retomada da Política Nacional das Artes.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Nunca conspirei nada. É para esculachar. É constrangimento perante a opinião pública"

JAIR BOLSONARO, ex-presidente da República, na coletiva dada logo após o seu depoimento, prestado ontem, na Polícia Federal, para tratar de reunião que teve com o senador Marcos Do Val e Daniel Silveira - na qual, diz Do Val, se citou ‘plano golpista’.

LIXO

IMPASSE

A um mês e meio do prazo final para o fechamento do aterro sanitário de Marituba, que recebe o lixo doméstico dos três principais municípios da Região Metropolitana de Belém, começou a movimentação de bastidores para tentar adiar a data por pelo menos mais um ano e meio. O caminho para isso foi aberto com decisão judicial que indeferiu pedido do Ministério Público para impedir a possibilidade de decisões favoráveis à continuidade de funcionamento do aterro. Divulgada na última terça (11), a decisão foi do relator do caso, o desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferida em agravos de instrumento.

SEM TEMPO

A prefeitura de Belém lançou edital para selecionar nova empresa responsável pela coleta e tratamento dos rejeitos, com prazo de abertura das propostas em 31 de julho, mas especialistas afirmam que não há tempo hábil para que a companhia selecionada comece a operar até 31 de agosto, quando o aterro deve fechar as portas.

PREJUÍZOS

Responsável pelo aterro, a empresa Guamá tem resistido à ideia de novo adiamento do prazo para encerrar as atividades. Além da falta de licenciamento para ampliar a área de tratamento dos resíduos, há impasse no valor pago pela operação. Na licitação, a Prefeitura de Belém prevê pagar R$ 33 milhões por mês pelo manejo e tratamento de resíduos. Hoje, a Guamá recebe R$ 20 milhões pelos mesmos serviços. A empresa alega que vem acumulando prejuízos.

NORUEGA

CONVITE

Em conversa por telefone com o presidente Lula, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou que seu país quer ampliar parcerias com o Brasil voltadas à agenda climática e ao combate à fome. Lula agradeceu pelas contribuições do país ao Fundo Amazônia e convidou Støre para que venha ao Brasil.

OPORTUNIDADE

Ele citou a reunião da Cúpula da Amazônia, a ser realizada em agosto, em Belém, dentro dos preparativos para a COP-30, de 2025. O encontro reunirá autoridades dos oito países da região, e com convites estendidos também à Indonésia, Congo e França. Durante a conversa, Lula disse que “pretende estruturar um projeto de desenvolvimento, a partir da biodiversidade amazônica, dando oportunidade de melhoria de vida” aos povos que aqui moram, e que a “abertura de oportunidades de investimentos em energias renováveis reforçará a limpeza da matriz energética brasileira”, além de preparar o caminho para propostas concretas a serem apresentadas na COP 30.

CULTURA

RECURSOS

Apesar da correria dos movimentos finais, nenhum município paraense ficou fora do cadastro de acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo. O prazo para adesão encerrou na terça (11). A lei, criada para recuperar o setor cultural, duramente afetado pela pandemia da covid-19, prevê investimentos de R$ 3,8 bilhões, para o setor. O Pará vai receber R$ 165,4 milhões, o maior volume entre os Estados da Região Norte. Desse total, R$ 91,7 milhões serão destinados ao governo estadual e R$ 73,7 milhões serão distribuídos para os 144 municípios.

ESCOLA

INTEGRAL

O Senado aprovou terça (11), o Projeto de Lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, que permite à União financiar a abertura de matrículas em período integral em escolas de educação básica, por meio de transferências a estados e municípios. O programa, iniciativa do governo federal, agora vai à sanção do presidente Lula, para entrar em vigor. O Pará possui hoje 82 escolas de tempo integral, sendo 11 na Região Metropolitana de Belém. O governo do Estado informa que a meta é chegar a 256 até o final de 2026. São matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a sete horas diárias.

AMAZÔNIA

PARCERIA

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ao programa A Voz do Brasil que o novo plano de segurança para a Amazônia pretende criar 34 novas bases fluviais e terrestres com presença constante de forças policiais federais e estaduais. A ideia é usar recursos do Fundo Amazônia e custear construção de postos de controle, que reunirão Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e polícias estaduais - e, se for o caso, Forças Armadas, nas fronteiras. Segundo ele, as diretrizes do plano foram elaboradas com a participação dos governos de todos os estados da Amazônia.

EM POUCAS LINHAS

- Depois de ser anunciada pelo governador Helder Barbalho em alto e bom som, domingo, em Ananindeua, como a escolhida para disputar a sucessão ao governo do Pará, a vice-governadora Hana Ghassan volta hoje à cidade para inaugurar asfalto em sete ruas do loteamento Belém, no bairro do Curuçambá.

- O convite, divulgado pelo prefeito Daniel Santos (MDB), fala da parceria com o governo do Pará. Mas não passou despercebido o fato de a peça não mencionar o nome de Ghassan, que irá ao evento na condição de governadora em exercício.

- Parceria dos clubes Remo e Paysandu com o Hemocentro do Pará quer reforçar os estoques de sangue do Hemopa. Até esta sexta (14), os torcedores que participarem da campanha ganharão ingressos gratuitos para o jogo da próxima segunda-feira (17). Serão liberados 50 ingressos para cada torcida.

- Segundo o jornal O Globo, o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, confirmou presença na Cúpula dos Países Amazônicos, marcada para Belém, no início de agosto.

- Além de Blair, também já confirmou presença o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon.

- O presidente francês Emmanuel Macron foi convidado, mas ainda não confirmou se virá ao Pará na data.



- Profissionais de saúde que atuam no Hospital Divina Providência, em Marituba, ameaçam paralisar os serviços. Eles alegam que estão sem receber os salários desde janeiro.

- O Tribunal de Justiça do Pará fará hoje a entrega de 2.506 equipamentos de informática para 28 instituições governamentais e não governamentais. Será durante cerimônia com a presença da presidente do tribunal, desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

- Os equipamentos de informática doados serão substituídos por notebooks, no processo de modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Pará.