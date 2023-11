Márcio Santilli, do ISA, é o convidado para a reunião da CPI das ONGs desta quarta (22)

Márcio Santilli, Presidente do Conselho Diretor do Instituto Socioambiental (ISA), é o convidado a comparecer na 28ª reunião da CPI das ONGs, nesta quarta-feira (22). O requerimento de convite foi feito pelo presidente da CPI, Senador Plínio Valério (PSDB - AM), que inicialmente tinha sido estendido para a Presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joenia Batista de Carvalho (Joenia Wapichana). A reunião está marcada para às 10h. A data para a reunião com a FUNAI não foi definida.

Durante a reunião desta terça (21), o Senador Plínio Valério comentou que apenas o representante do ISA vai comparecer. “O ISA e a FUNAI são instituições alinhadas. Mas pelos menos aqui na CPI vamos conseguir separar essas instituições. Vamos ouvir o ISA e depois em outra data a FUNAI”, pontua o presidente da CPI.

A justificativa para o convite dada pelo senador Plínio Valério é que durante os depoimentos prestados à CPI das ONG's o Instituto Socioambiental foi citado várias vezes, em especial em depoimento do Sr. Marcelo Norkey Duarte Pereira, como responsável por estudos para definição de áreas para criação das unidades de conservação e outros espaços, inclusive reservas indígenas e reservas florestais.

Diante disso, é convidado para prestar informações sobre esses estudos diante das acusações aos critérios utilizados para definição das áreas a serem integradas às unidades de conservação e às demais, considerados manipulados e arbitrários.

Reta final

Instalada em 14 de junho, a CPI das ONGs prorrogou, em outubro, a conclusão de suas investigações, que deveria ocorrer no dia 23 daquele mês. Desde sua instalação, a Comissão realizou diligências em comunidades da Amazônia e ouviu diversos depoimentos de representantes de povos tradicionais, de entidades que atuam na região, integrantes do governo e especialistas sobre a atuação de ONGs e Oscips. Também levantou informações sobre essas entidades com diferentes órgãos. O colegiado conclui os trabalhos no dia 19 de dezembro.