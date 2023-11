Marina Silva deve ser convocada após recusar convite para prestar esclarecimentos à CPI das ONGs

MINHA CASA MINHA VIDA

Jader Filho anuncia nova seleção para o Minha Casa, Minha Vida; veja os detalhes

Ministro das Cidades, Jader Filho, aproveitou o momento do lançamento do cadastro do conjunto “Pouso do Aracanga”, no bairro do Aurá, e anunciou nova seleção do Programa Minha Casa Minha Vida com mais de 8 mil unidades habitacionais ao Pará