Grupo estrangeiro que atua na Amazônia receberá R$ 75 milhões do bilionário George Soros

O Fundo para Biodiversidade da Amazônia (ABF) receberá uma contribuição de R$ 75 milhões da Fundação Sociedade Aberta, liderada pelo magnata George Soros. A ABF é administrada pelo Impact Earth (IE), afiliado ao RQA Group, empresa que presta serviços para empresas nos Estados Unidos e Reino Unido.

O aporte financeiro foi divulgado nesta segunda-feira (13), e teria como objetivo garantir apoio a empreendimentos sustentáveis na Amazônia Legal, que abrange o Pará e mais os estados do Acre, Rondônia, Roraima, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, a presidente da unidade Portas Abertas, que representa a América Latina e o Caribe, Heloisa Griggs, informou que o foco “são as populações vulneráveis e excluídas, que são as mais afetadas, geralmente, pela crise climática".

"Percebemos que a grande maioria dos recursos e dos esforços para a região estavam focados na preservação da floresta, o que faz sentido. Mas há muito pouca atenção, por outro lado, para as 29 milhões de pessoas que vivem na Amazônia”, argumentou Griggs.

Fundador da Open Society Foundations, que se apresenta como a maior financiadora privada do mundo de grupos independentes que trabalham pela justiça, pela governança democrática e pelos direitos humanos, o bilionário George Soros também é conhecido por destinar recursos para campanhas políticas de esquerda em diferentes países, bem como para projetos científicos em diferentes instituições de ensino superior.

Segundo reportagem da Revista Oeste, relatório mais recente da Impact Earth, divulgado este ano, aponta que o ABF realizou investimentos em quatro empresas que comercializam produtos feitos com recursos naturais locais e ofereceu suporte a 12 organizações comunitárias da região amazônica em 2022

Além disso, ainda segundo a reportagem, a Impact Earth utilizou informações do Imazon para justificar sua suposta atividade em benefício dos povos de Apuí, na Amazônia. O Imazon é uma das ONGs investigadas pela CPI do Senado que apura a atuação dessas entidades na região.