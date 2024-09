Marçal se pronuncia após agressão de um de seus assessores ao marqueteiro de Nunes

Após o debate realizado no Flow News, na noite desta segunda-feira (23/9), o candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, se manifestou sobre a agressão de um de seus assessores ao marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). O coach declarou que o incidente foi consequência de uma agressão anterior.

De acordo com relatos de pessoas presentes no estúdio durante a confusão, Duda Lima, marqueteiro de Nunes, deixou o local com o rosto ensanguentado. O responsável pela agressão seria Nahuel Gomez Medina, videomaker da equipe de Marçal, que teria recebido R$ 230 mil para atuar na campanha.

“Essa agressão começou com um marqueteiro do Nunes. Olha o que ele fez com o integrante da minha equipe. Ele avançou, agrediu o integrante da minha equipe. E ele, na reação, acabou desferindo um soco contra ele”, justificou Marçal aos jornalistas após o debate.

Questionado sobre a possibilidade de Nahuel Medina ser preso, o candidato respondeu: "Detido por quê, se o outro deu uma cadeirada em mim ao vivo?" E acrescentou: "Marqueteiro, você precisa ter inteligência emocional, marqueteiro? Esse é o nosso problema, parecemos um povo doente