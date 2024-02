Marajó: vereador Fernando Carneiro afirma que é preciso pesquisar sobre como denunciar abusos

O Marajó está na cena nacional atualmente após circulação de notícias sobre supostos abusos sexuais e desaparecimento de crianças no arquipélago. Vários famosos e parlamentares estão se posicionando sobre o tema. O deputado estadual Rogério Barra (PL) acusou o Governo Federal de negligência na região. Já o vereador Fernando Carneiro (Psol) “respondeu” dizendo que não se deve pesquisar sobre o Marajó, mas sobre “como denunciar a exploração sexual de meninos e meninas no Marajó e no Pará”.

Em uma publicação no perfil do Instagram, Fernando Carneiro disse ser mais importante pesquisar “sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no Marajó (segundo a OMS, são 320 casos por dia no Brasil)”. E seguiu: “pesquise sobre fontes sérias que falem da situação crítica de saúde e educação no Marajó, pesquise sobre o combate a fake News, pesquise números para denunciar casos de violência de exploração sexual no Marajó”.

A Organização Não Governamental Observatório do Marajó lançou uma nota pública alertando para que não se acredite em tudo o que está na internet, e que "A propaganda que associa o Marajó à exploração e o abuso sexual não é verdadeira: a população marajoara não normaliza violências contra crianças e adolescentes".