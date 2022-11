Manifestantes retiram barracas e estruturas da avenida Almirante Barroso após operação

Manifestantes que seguem na avenida Almirante Barroso, em Belém, mais uma vez, foram notificados pela Prefeitura de Belém a retirar barracas e demais estruturas das calçadas. Na tarde desta quarta-feira (16), os grupos que seguem acampados às margens da pista retiraram vários pertences que estavam em frente à antiga sede da Polícia Federal (PF), na capital paraense, na esquina com a rua Gama Abreu. A ação teve como objetivo acatar o cumprimento do Código de Postura do Município.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Belém estão fazendo a segurança e dando apoio aos servidores da prefeitura que notificaram os manifestantes. A avenida Almirante Barroso precisou ser interditada, nos dois sentidos, para operação de retirada. A desmobilização segue de forma pacífica, apesar de as pessoas no local tentarem argumentar com os policiais.

Na frente da antiga PF, havia barracas, mesas, cadeiras e um espaço improvisado para alimentação. Na Gama Malcher, há dois banheiros químicos. Os pertences dos manifestantes estão sendo levados para um apartamento na área. As demais estruturas, que eram maiores, foram colocadas em veículos da Prefeitura de Belém.