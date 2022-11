Adolescente em manifestação na Almirante Barroso é apreendido e levado ao Conselho Tutelar

Durante a operação de desobstrução de calçadas da avenida Almirante Barroso, em Belém, na tarde desta quarta-feira (16), policiais militares identificaram um adolescente. Diante das circunstâncias, os agentes conduziram o jovem para a sede do Conselho Tutelar, que fica na travessa Tavares Bastos, perto de onde ocorrem as manifestações e a operação. A ação teve como objetivo acatar o cumprimento do Código de Postura do Município.

Os policiais não quiseram dar mais detalhes sobre o assunto, a princípio, e levaram o adolescente para que o Conselho Tutelar tome as providências junto à família do jovem. Não houve necessidade de uso da força. A Redação Integrada de O Liberal segue no local, acompanhando a operação de desobstrução das calçadas da avenida.