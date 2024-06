Manifestantes fazem ato na Avenida Paulista contra Lula, neste domingo (09/06)

Manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), na tarde deste domingo (9) em São Paulo, para protestar contra o presidente Lula (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O ato teve como principal objetivo pedir o impeachment de Lula e de Moraes.

Entre os presentes, destacaram-se os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Carla Zambelli (PL), apesar da ausência de outros políticos próximos a Jair Bolsonaro, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Zambelli, atualmente em uma posição isolada dentro do movimento bolsonarista, mencionou ter sido criticada por participar de um protesto não convocado por Bolsonaro. Ela enfatizou que apoiaria manifestações tanto chamadas pelo ex-presidente quanto pelo público em geral, lembrando os protestos contra Dilma Rousseff (PT), que começaram pequenos antes de ganhar força.

Manifestação organizada pelo "Movimento Liberdade", com a presença da deputada Carla Zambelli (PL-SP), pede o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. (CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Marcel Van Hattem fez um discurso crítico a Alexandre de Moraes, referindo-se a ele como "Xandinho", enquanto Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) também esteve presente, juntando-se aos gritos de "fora Lula". Orleans e Bragança afirmou que o Brasil está passando por uma "revolução de consciência", criticando os partidos do centrão.

Além das faixas contra Lula e Moraes, havia várias direcionadas ao bilionário Elon Musk, como "Fora ditadura, help Elon Musk". Políticos próximos a Bolsonaro, que não participaram do protesto, expressaram preocupação de que atos desarticulados e com pouca adesão pudessem dar uma impressão de fraqueza em comparação com os grandes eventos organizados anteriormente por Bolsonaro.