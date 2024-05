Grevistas protestam em 'comício' e Lula comenta: “Que maravilha é garantir o direito democrático”

Ao avistar cartazes com a frase "estamos em greve" durante seu discurso em uma agenda oficial neste sábado (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que os servidores "têm o direito de protestar" e assegurou que o governo "sabe lidar com as contradições".

“Que bom que vocês podem vir a um comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve”, disse o presidente, durante a inauguração de obras viárias em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Lula continuou seu discurso afirmando que "há pouco tempo atrás" – sem especificar o período exato – estudantes, professores e reitores de universidades não podiam "se manifestar", "reivindicar" ou "reclamar".

“E o governo não estava disposto a negociar”, adicionou. “Mas, agora, não: vocês têm o direito de protestar, de levantar cartaz e faixa, porque o nosso governo é democrático e sabe lidar com as diferenças e as contradições”, concluiu.

Lula também ressaltou a importância de garantir o direito democrático das pessoas de lutarem, reivindicarem e chegarem a um acordo no momento certo.

Os cartazes de greve apareceram no evento em Guarulhos em meio a paralisações de servidores e professores de universidades e institutos federais, que já duram mais de um mês.

O governo Lula, através do Ministério da Gestão e Inovação, ofereceu aos grevistas uma proposta de reajuste a partir de 2025, o que não satisfaz os servidores, que exigem um aumento salarial ainda este ano.