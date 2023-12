Manifestantes entram em confronto com policiais militares na Alepa

Manifestantes que protestavam contra um projeto que institui a Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE) entraram em confronto com policiais militares na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O grupo afirma que a proposta abre caminho para a privatização da Companhia de Saneamento do Estado (Cosanpa) e entrou na área aberta ao público, no Poder Legislativo, para acompanhar as discussões em plenário e pressionar os deputados a votarem contra a matéria.

Porém, os manifestantes começaram a bater nos vidros das galerias e foram obrigados a sair do local. A ordem para que eles deixassem o prédio foi dada pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB). Alguns se recusavam a sair das galerias e houve confronto com a PM.

Após a confusão, os manifestantes continuam reunidos do lado de fora da Alepa. Policiais Militares também estão no local.

Em plenário, o Projeto de Lei Complementar nº 16/2023 apresentado pelo Poder Executivo e que trata sobre a regionalização da prestação do serviço de água e esgoto no Pará, foi aprovado com 29 votos a favor, 5 contrários e uma abstenção. A sessão continuou com a votação de emendas ao projeto.

Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, "não procede a informação sobre a privatização da Cosanpa, o que será feito é a concessão do serviço de distribuição de água. A Companhia continuará existindo enquanto empresa pública, produtora de água. Além disto, ressalta que, com a participação do capital privado, o esperado é que as metas do novo marco legal do saneamento, de 99% de cobertura de fornecimento de água e 90% de cobertura de coleta de esgoto no Estado até 2033, sejam atingidas, conforme o previsto em lei", disse, em nota sobre o projeto enviada no dia 8 de dezembro, ao Grupo Liberal.