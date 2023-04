Manifestantes conseguiram sacar dinheiro e carregar celular durante invasão ao Planalto

As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram que os invasores que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro conseguiram circular tranquilamente dentro do prédio, inclusive no 3º andar, onde fica o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nesse andar, por exemplo, um manifestante foi filmado sacando dinheiro em um caixa eletrônico. Ele acessa a sua conta bancária por meio de biometria, retira a quantia em dinheiro e conta as notas duas vezes, antes de guardar o valor no bolso.

As imagens das câmaras divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência após o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal (STF), revogar o sigilo, revelam as falhas de segurança durante a invasão, mostrando agentes desorientados e que não conseguiam evitar o quebra-quebra.

Outro invasor tentou quebrar o mesmo caixa eletrônico. Depois de algumas tentativas, ele acabou desistindo e foi embora.

Próximo ao caixa, estava o relógio que dom João 6º trouxe ao Brasil. A relíquia foi vandalizada uma primeira vez e colocada de volta no lugar por outros invasores. Alguns minutos depois, ela foi jogada no chão novamente.

Alguns invasores também usaram as tomadas do prédio para carregar a bateria de seus aparelhos de telefone celular, como mostram as imagens.