Maniçoba está até 15% mais cara em 2021

O preço da maniçoba estará entre 10% e 15% mais caro no Círio deste ano, segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos realizada entre os dias 18 e 29 de setembro em feiras e supermercados da Grande Belém.

A maniva crua, por exemplo, pode ser encontrado em maior quantidade nas feiras livres custando em torno de R$ 4,00. Já a maniva pré-cozida está custando entre R$ 5,00 a R$ 8,00 por kg.

Os supermercados também comercializam a maniva pré-cozida, com preços do quilo entre R$3,29 e R$6,10, segundo a entidade.

"Para o Almoço do Círio de 2021 é importante pesquisar antes de comprar, pois no caso da maniva as diferenças de preços entre feiras Livres e nos supermercados podem alcançar mais de 30,00% entre quem vende mais caro e mais barato", afirma o Dieese em comunicado.

Sueli Marques é dona de casa e aprendeu a fazer maniçoba com a mãe. Ela adora cozinhar para toda a família no Círio de Nazaré, até porque ela aproveita a data do aniversário dela, 12 de outubro, para estender a comemoração.

"Realmente aumento mesmo, pois já pesquisei muito antes de comprar. Comprei a pré-cozida por cinco reais ano passado e esse ano já está R$5,25. Está quatro aquela que tem que cozinhar os sete dias. Mas a pré-cozida vi por cinco reais ainda lá no Ver-o-Peso. Mas está tudo mais caro. Essas coisas todas do Círio, não é só a maniva. O tucupi que era tão barato já 10 e 15 reais", afirma.

O Pará é um dos maiores produtores de mandioca do país com um volume estimado de aproximadamente quatro milhões de toneladas por ano.

É dela que vem a maniva. Insumo principal da maniçoba, em outubro a maniva é trazida em quantidades maiores para a capital paraense, devido a demanda, provenientes de vários locais do Pará como Santo Antônio do Tauá, Tracuateua, Acará, Mojú, Benevides, Santa Izabel, Castanhal e da região das ilhas.

Cada maço de maniva pesa entre 1,3 kg a 1,5 kg e pode ter valores acima de R$ 1,00 por maço.

Após o trabalho de desfolhagem, o produto é moído e com acréscimo de água, um quilo de folha pode se transformar em até 3 kg de maniva moída, que é vendida aos consumidores na forma crua.

Para a produção da maniva pré-cozida, os produtores estimam que cada quilo de folha de maniva possa render até um quilo e meio de maniva pré-cozida.