Mais famílias são contempladas pelo Minha Casa Minha Vida Rural no sudeste do Pará

Mais famílias do município de São João do Araguaia, sudeste paraense, foram contempladas com a casa própria, nesta segunda-feira (24), em cerimônia com o próprio ministro das Cidades, Jader Filho. Foram 25 moradias entregues através do Minha Casa Minha Vida Rural (MCMV Rural). A cerimônia aconteceu na Vila Ponta de Pedras, zona rural do município.

As moradias possuem cerca de 44 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, área de lavanderias, banheiro interno e varanda. A maioria dos novos beneficiados é de famílias que antes residiam em casas com condições inadequadas e improvisadas, feitas de madeira e taipa. Eles residem nas vilas Ponta de Pedras e Primeiro de Março.

Além das novas unidades, o município ainda conta com a contratação de 96 casas, feitas pelo Ministério das Cidades, através da modalidade rural do programa de habitação. Há também outras 25 unidades na modalidade Sub 50, que atende a municípios com até 50 mil habitantes. Essas serão construídas na área urbana do município e, segundo a pasta, os esforços federais em habitação na região somam R$ 10,4 milhões.

O representante da pasta, ministro Jader Filho, ainda estima mais investimentos no setor para o município. “Estamos aqui hoje para entregar casas que estão prontas e reafirmar o compromisso de entregar ainda mais moradias à população ainda antes do Natal. Nossa previsão é entregar mais 18 casas aqui ainda em dezembro”, diz.

Em todo o estado, o programa atende mais de 50 municípios, entre em construção ou já entregues. O ministério reforça que as seleções para novas propostas seguem abertas, que podem ser enviadas por prefeituras e governos estaduais. Além deles, entidades, como associações, coletivos e institutos também podem submeter propostas.