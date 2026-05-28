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Magistrada paraense está na lista tríplice do Tribunal Superior do Trabalho

Desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha tem ampla trajetória no Trabalho da 8ª Região (PA/AP)

O Liberal
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Desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha: "É uma honra ser reconhecida pela instância superior da Justiça do Trabalho", disse ela. (Foto: Divulgação)

A desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), está na lista tríplice definida pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para preenchimento da vaga da magistratura na Corte. A partir de agora, a lista segue para apreciação da Presidência da República, responsável por indicar a futura ministra do Tribunal Superior do Trabalho. 

"É uma honra poder ser reconhecida institucionalmente pela instância superior da Justiça do Trabalho e pode figurar em uma lista tríplice para provimento do cargo de ministra ou ministro do TST pela segunda vez”, destacou a magistrada paraense.

Ela acrescentou que a indicação consagra a sua trajetória de mais de 30 anos dedicada à magistratura. “É também um reconhecimento de um compromisso que nós temos com a justiça social e com o amplo acesso à justiça às populações com maior vulnerabilidade. Eu gosto de levar para todas as atividades que exerço, a minha participação para além do processo”.

"Eu acho que o processo judicial é o pontapé inicial para que nós juízes possamos exercer a nossa humanidade, o nosso olhar sensível para as pessoas que nos procuram, para a população mais vulnerável, que necessita mais da nossa atuação enquanto poder judiciário”, observou Maria de Nazaré.

O TRT-8 é o único Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição sobre a Amazônia Oriental, abrangendo os estados do Pará e Amapá. A trajetória profissional da desembargadora reúne a experiência jurisdicional, gestão institucional, formação da magistratura, proteção social e atuação humanizada em territórios marcados por desafios sociais específicos da Amazônia brasileira.

"A minha trajetória é uma trajetória pautada nesse olhar sensível, nessas experiências. Eu não fico só nos gabinetes, eu sempre tive atuação fora dos gabinetes, participando de comitês, comissões, rodas de conversas em diversos segmentos, e também itinerância, que quando a Justiça do Trabalho vai até o cidadão, vai até onde ele se encontra, isso nos coloca em contato com a realidade do país e com a nossa realidade, que é de tão grande desigualdade", disse.

Maria de Nazaré Medeiros Rocha tem participação ativa em pautas relacionadas ao enfrentamento do assédio moral e sexual, discriminação, promoção de ambientes institucionais mais seguros e fortalecimento da cultura de respeito no serviço público. Atualmente, ela integra o Subcomitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no Tribunal e no Foro de 1º Grau.

A magistrada também já participou de iniciativas promovidas pelo TRT-8 em parceria com universidades e instituições públicas sobre saúde mental e relações de trabalho, por exemplo.

Historicamente, a presença de magistrados da Região Norte nas Cortes Superiores é extremamente reduzida. Atualmente, um dos poucos nomes oriundos da região em posição de destaque nacional é o ministro Mauro Campbell Marques, no Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a Região Norte perdeu seu principal representante com o falecimento precoce do ministro Walmir Oliveira da Costa, magistrado paraense cuja trajetória tinha forte vínculo com a Justiça do Trabalho da Amazônia.

Nesse contexto, a presença de Maria de Nazaré Medeiros Rocha na lista tríplice do TST representa também o fortalecimento da diversidade regional no Judiciário; a valorização da experiência amazônica; a presença da Região Norte nos espaços nacionais de decisão; e a possibilidade de reconstrução de uma representatividade historicamente importante à região.

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