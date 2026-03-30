Maduro diz estar 'bem e firme' em mensagem divulgada dois dias após audiência nos EUA

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que está “bem e firme” em mensagem divulgada nas redes sociais dois dias após comparecer a uma audiência judicial nos Estados Unidos. O comunicado também foi assinado por sua esposa, Cilia Flores, que segue detida junto com ele em Nova York.

No texto, o casal afirma estar “bem, firme, sereno e em oração permanente”, destacando que tem recebido apoio por meio de cartas, e-mails e mensagens enviadas por venezuelanos. Segundo a publicação, as manifestações de solidariedade têm fortalecido o casal “espiritual e moralmente” durante o período de detenção.

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A mensagem também faz referência à situação política da Venezuela, defendendo a união nacional em meio ao que classificam como um momento difícil. O comunicado ressalta a importância do diálogo, do respeito e da reconciliação como caminhos para o país.

“Obrigado, de coração, pelas suas mensagens, pelas suas cartas, pelas suas orações e pelo seu imenso amor”, diz um trecho da publicação, que também menciona uma passagem bíblica do Evangelho de São Lucas, associada à perseverança e à busca por esperança.

Maduro e Flores estão presos nos Estados Unidos desde janeiro, após serem capturados durante uma operação em Caracas. Eles respondem a acusações relacionadas ao narcotráfico e permanecem detidos enquanto aguardam julgamento em tribunal federal em Nova York.

Nos últimos dias, o ex-presidente voltou a comparecer à Justiça norte-americana, onde se declarou inocente das acusações. A defesa tem questionado as condições do processo, incluindo restrições ao financiamento jurídico, enquanto o caso segue em tramitação.