Maduro cancela vinda ao Brasil para posse de Lula

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou a vinda ao Brasil para participar da posse de Lula na tarde deste domingo (1º). A equipe do petista não foi informada sobre o motivo. As informações são do G1.

A viagem foi cancelada na noite de ontem (31), quando os seguranças de Maduro já estavam em Brasília. Agora, o país será representado por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e irmão da vice-presidente Delcy Rodríguez.

Impasse

A vinda de Maduro para a posse de Lula enfrentou um impasse até às vésperas da solenidade. Isso porque uma portaria do governo do ex-presidente Bolsonaro impedia a entrada do presidente da Venezuela e de outros integrantes do governo de Maduro no país.

Publicada em 2019 e assinada pelos então ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Justiça, Sergio Moro, a norma proibia "altos funcionários do regime venezuelano que, por seus atos, contrariam princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos".

Entretanto, a portaria foi revogada no dia 30 de dezembro, permitindo a vinda de Maduro ao Brasil.