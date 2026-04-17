Lula/X: Oscar Schmidt é exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da seleção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) homenageou há pouco no X o jogador de basquete Oscar Schmidt, o maior nome do esporte no Brasil, que morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos. Segundo o presidente, Oscar era um exemplo de "obstinação e talento".

"Oscar Schmidt, o 'Mão Santa', foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da Seleção", declarou o presidente.

Lula também disse que Oscar uniu o País por meio dos seus "arremessos incríveis e liderança indiscutível". O presidente também listou alguns dos grandes feitos do ídolo do basquete, como a vitória da Seleção Brasileira sobre os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis.

O triunfo significou a primeira derrota dos norte-americanos em casa em jogos oficiais, além de ser a primeira vez que eles sofreram mais de 100 pontos em um jogo.

"Sua dedicação elevou o nome do País e fez dele inspiração para gerações de atletas e amantes do esporte. Neste momento de pesar, deixo minha solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que ele conquistou no esporte", concluiu o presidente.

Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira, 17, em Santana do Parnaíba (SP), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, em Alphaville. Ele chegou ao Hospital Municipal Santa Ana já sem vida. Ele deixa a mulher, Maria Cristina, e os filhos Felipe e Stephanie. O velório será restrito a familiares.

Em 1998, quando ainda era um jogador em atividade, Oscar tentou ser senador por São Paulo pelo PPB (atual PP), sendo apadrinhado pelo então candidato a governador Paulo Maluf. O basquetebolista foi derrotado por Eduardo Suplicy, que tinha o apoio de Lula, por uma diferença de quase um milhão de votos.