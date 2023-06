Lula deve cumprir agenda no Pará nesta semana e em agosto

O Pará deve receber a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesta semana e em agosto. A informação foi repassada pelo deputado federal Airton Faleiro (PT). No dia 17 deste mês, Abaetetuba, no nordeste do estado, deverá contar com a presença do chefe do Executivo em um evento do Minha Casa, Minha Vida. O convite foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho. Em um vídeo públicado nas redes sociais, a prefeitura de Abaetetuba, Francineti Carvalho, e o próprio Jader Filho, informam sobre a agenda do presidente no Pará. Porém, o Palácio do Planalto ainda não confirmou.

Já nos dias 8 e 9 de agosto, Lula deverá estar em Belém para uma reunião da Cúpula dos Países da Amazônia. O evento busca reativar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA). A reserva em um hotel da capital já estaria confirmada pelo gabinete da presidência. “Tem sinalização da vinda do Lula para o Pará. Dia 17 deste [mês] em Abaeté. Depois disso, o evento da Cúpula dos Países da Amazônia”, disse Faleiro à reportagem.

Ações climáticas

O encontro com a OTCA deverá reunir membros dos oitos países que fazem parte da Amazônia, como o Peru e a Guiana Francesa, e servirá para tentar definir uma posição única da região sobre desenvolvimento e combate à crise climática em foros internacionais. Essa retomada é uma das metas do terceiro governo de Lula. Nos últimos anos, o grupo teve reuniões virtuais, mas com relevância diminuída e pouca participação brasileira.

A ideia é usar a OTCA para alinhar os discursos dos países do grupo e atrair investimentos para as políticas de combate ao desmatamento da região, além de proteção de povos indígenas e desenvolvimento. O objetivo é fortalecer a posição frente a organizações internacionais e países desenvolvidos, os que mais pressionam por ações dentro da Amazônia.

Em abril, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) iniciou uma série de diálogos dentro do Planalto em preparação para a Cúpula. A primeira pasta consultada foi da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para debater a inserção de agendas envolvendo ciência, tecnologia e inovação. Além disso, estão previstos pela organização outros eventos preparatórios na cidade nos dias que antecedem o encontro.

Macron e Kerry

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi convidado para se juntar à Cúpula e também deve estar em Belém em agosto para o evento. Ele viria para representar a Guiana Francesa, território europeu que abriga parte da Amazônia. A reunião discutirá temas comuns na área ambiental e de direitos humanos. John Kerry, enviado especial do clima dos Estados Unidos, é aguardado para o encontro.

Norte

Se confirmada, essa será a primeira vez que o presidente visitará o Pará. Informações que constam no site do Palácio do Planalto apontam que a região Norte do Brasil é a menos visitada por Lula desde que ele assumiu o novo mandato. Em seis meses, o chefe do Executivo esteve apenas em Roraima, por duas vezes, quando precisou acompanhar e anunciar medidas de socorro à população Yanomami.

O Nordeste, considerado berço político de Lula, tem sido a prioridade das visitas. Em cinco meses de mandato, 22 viagens oficiais foram realizadas, destas, oito à região Nordeste, passando por Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Com exceção da Bahia e do Ceará, onde o presidente esteve em duas oportunidades, os demais Estados foram visitados ao menos uma vez desde o início do ano de 2023.

Sudeste

De janeiro a junho deste ano, o presidente do Brasil esteve na região Sudeste pelo menos dez vezes, mas concentrou as visitas em dois Estados: São Paulo, indo oito vezes, e Rio de Janeiro, duas. O Sul e o Centro-Oeste também foram muito visitados por Lula nos primeiros meses do ano. Estas foram as duas localidades que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu amplo apoio da população, ou seja, as visitas são consideradas estratégicas.

Lula tem procurado ampliar o número de viagens pelo Brasil com o intuito de acompanhar as entregas de ações e obras federais em todos os Estados e municípios. O presidente também tem conseguido retomar programas sociais, como O Minha Casa, Minha Vida, e o Farmácia Popular.