Norte é a região do Brasil que menos recebeu visita do presidente Lula

O Norte foi a região brasileira menos visitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde que ele assumiu o novo mandato. De acordo com informações que constam no site do Palácio do Planalto, Lula esteve, na região nortista, apenas duas vezes em Roraima, quando precisou acompanhar e anunciar medidas de socorro à população Yanomami.

A prioridade de visitas do presidente tem sido o Nordeste, onde é considerado seu berço político. Durante um pouco mais cinco meses de mandato, Lula realizou 22 viagens de cunho oficial pelo Brasil. Destas, oito foram à região nordeste do país e o presidente esteve em seis estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Com exceção da Bahia e do Ceará, onde o presidente esteve em duas oportunidades, os demais Estados foram visitados ao menos uma vez desde o início do ano de 2023.

Lula concentrou mais visitas ao Sudeste

De janeiro a junho deste ano, o presidente do Brasil esteve na região Sudeste pelo menos dez vezes, mas concentrou as visitas em dois Estados: São Paulo, indo oito vezes; e Rio de Janeiro, duas.

O Sul e o Centro-Oeste também foram regiões muito visitadas por Lula nos primeiros meses do ano. Estas foram as duas localidades que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu amplo apoio da população, ou seja, as visitas são consideradas estratégicas.

Lula tem procurado ampliar o número de viagens pelo Brasil com o intuito de acompanhar as entregas de ações e obras federais em todos os Estados e municípios. O presidente também tem conseguido retomar programas sociais, como O Minha Casa, Minha Vida, e o Farmácia Popular.