Lula: Tem quem gosta de fazer política nas redes; quem governa de verdade mostra resultado

"Tem gente que gosta de mentir de manhã até de noite, fantasiando", disse o presidente

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou de maneira indireta, nesta sexta-feira, 6, políticos que exercem seus mandatos com foco nas redes sociais. A declaração foi feita pelo petista ao lado do prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), durante entrega de moradias na Comunidade do Aço, no bairro de Santa Cruz.

"Tem gente que gosta de fazer política no TikTok. Tem gente que gosta de fazer política no Instagram. Tem gente que gosta de fazer política mentindo", disse Lula. "Tem gente que gosta de mentir de manhã até de noite, fantasiando. Quem governa de verdade mostra o resultado."

Mais cedo, em entrevista ao jornal O Dia, o presidente reiterou que Paes tem seu apoio na eleição para o governo do Rio, mas ressaltou a importância de "construir uma chapa forte, capaz de vencer não apenas a disputa pelo governo, mas também de conquistar cadeiras no Senado".

"Sobre as eleições, temos que lembrar que não se escolhe adversários, mas sim aliados. Paes tem o meu apoio político e o importante agora é construir uma chapa forte, capaz de vencer não apenas a disputa pelo governo, mas também de conquistar cadeiras no Senado, na Câmara e na Alerj e não deixar que o autoritarismo e o retrocesso voltem a ganhar espaço no Rio de Janeiro e em nosso País", declarou.

Paes deixará a prefeitura do Rio em abril para poder ser candidato ao governo do Estado. O PT declarou apoio a ele. Nos últimos meses, porém, petistas acenderam um sinal de alerta, receosos de que seriam alijados dos principais espaços na chapa que o prefeito vem montando.

A reivindicação do PT é indicar um dos candidatos para o Senado. O nome da deputada Benedita da Silva (PT) é o que está na mesa. Os petistas gostariam que ela fosse a principal candidata ao Senado na chapa, já que o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), também será candidato à Casa Alta do Congresso.

LULA/RIO/CRÍTICAS/POLÍTICA/REDES SOCIAIS
