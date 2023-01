Lula se reúne com 15 líderes internacionais nesta segunda; veja quem são

No primeiro dia útil de seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, ao longo desta segunda-feira (2), com 15 chefes de Estado que participaram das cerimônias de posse no domingo (1º). O Itamaraty informou que a posse do petista contou com o maior número de delegações estrangeiras da história, superando eventos como as Olimpíadas 2016 no Rio. As informações são do G1.

As reuniões acontecem a partir das 9h30, na sede do Ministério das Relações Exteriores, que fica a poucos metros do Palácio do Planalto. Confira a lista dos chefes de Estado (ou representantes de alto escalão) que Lula encontrará nesta segunda: