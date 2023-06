Lula reúne com ministros hoje; veja o que esperar do encontro que pode confirmar troca no Turismo

É nesta quinta-feira (15) a reunião do presidente Lula com seus 37 ministros. Uma das notícias mais aguardadas é que pode ser hoje a definição sobre a troca no ministério do Turismo, que substituiria Daniela Carneiro, pelo paraense Celso Sabino, do União Brasil. O encontro está marcado para às 10h sem horário certo para término.

Essa será o terceiro encontro do presidente com todos os ministros. A intenção é de “que cada ministro(a) direcione sua fala para sua avaliação sobre o momento atual do governo, não apenas de seu ministério; e os desafios de seu ministério para os próximos 6 meses”, diz o roteiro enviado pela Presidência.

Ainda de acordo com os encaminhamentos, cada um dos ministros terá oito minutos para falar, com dois de tolerância. A orientação é que a fala “não deve contemplar balanço do realizado pelo ministério até o momento, visto que já fizemos o balanço de 100 dias” e que depois foi atualizado, pela Casa Civil, no final de maio.

Mudanças no Governo

Na última semana de maio, quando o Congresso votou a medida provisória (MP) que reformulou a estrutura de governo, Lula ouviu queixas diretamente do presidente da Câmara e do braço direito de Arthur Lira, Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Sem ter margem para negociar, coube ao governo ceder às pressões do grupo, renegociar espaços na Esplanada.

Entre as mudanças, pode estar a entrada no paraense, Celso Sabino (União Brasil), como titular do Turismo. Daniela Carneiro, que há semanas vem sofrendo pressões, deve deixar a pasta.

Celso Sabino (União Brasil) (Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Arquivo)

Para melhorar a tramitação de projetos, o governo quer que os ministros entrem diretamente na articulação, como faz Fernando Haddad (Fazenda), nos projetos do arcabouço fiscal e a reforma tributária.