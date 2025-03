VÍDEO: Lula recomenda que Trump ‘fale manso’ e cobra respeito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez menções ao representante dos Estado Unidos, Donald Trump, enquanto falava dos resultados da economia brasileira. O posicionamento acontece no contexto da aplicação de tarifas americanas sobre aço e alumínio, incluindo os produtos do Brasil. Durante sua fala, Lula fez recomendações sobre a postura de Trump para que "fale manso" e cobrou respeito do líder norte-americano.

“Fale manso comigo, fale com respeito comigo que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país”, afirmou o presidente.

Segundo ele, a posição mais agressiva adotada pelo americano é ineficiente, já que não adianta apenas ele “ficar gritando de lá”. "É no olho que a gente diz a verdade, é com o olho que a gente fala. Eu quero dizer para vocês em alto e bom som: podem ter certeza, a economia brasileira vai continuar crescendo, a gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar", afirmou Lula.

O presidente brasileiro costuma dar ênfase em críticas às medidas impostas por Trump sobre diversos setores, especialmente no que se trata de economia e política externa.