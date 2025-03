Lula e Zema voltam a trocar farpas Durante evento em Minas Gerais

O presidente Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tiveram um novo atrito, nesta terça-feira, 11, na inauguração do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Híbrida Flex em Betim (MG). Durante o evento na região Metropolitana de Belo Horizonte, os chefes do Executivo trocaram farpas indiretas sobre as Pastas do governo e a economia.

"Nós estamos fazendo no governo de Minas o que qualquer empresa faz. Gente competente, todo meu secretariado foi selecionado igual a Fiat contrata aqui. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14, mas para time ganhar campeonato não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo não, precisa é de 11 craques e é o que nós temos feito aqui", disse Zema ao discursar no evento antes do presidente Lula.

O petista, que conta atualmente com 38 ministros, retrucou o governador.

"Dizem que eu tenho sorte. E eu queria saber quem é que quer contratar um goleiro que não tenha sorte. Eu tenho sorte, muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa que aqui, porque o importante não é discutir se você tem um ou 10, o importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. Eu não quero só um cara formado em filosofia, um cara formado em engenharia um cara formado em qualquer coisa. É muito importante o diploma, mas eu quero pessoas que tenham, antes de tudo, sensibilidade no coração para entender o problema da sociedade brasileira", afirmou o petista.

Em seguida, o presidente disse que precisou retornar à Presidência da República para que "a economia voltasse a crescer acima de 3%". Lula então se voltou ao governador e questionou: "Ela não crescia há quanto tempo? Zema não lembra há quanto tempo essa economia não crescia 3%, nem você, nem o economista"

No último mês, o governador provocou o presidente Lula nas redes sociais ao gravar vídeos comendo banana com casca e ensinando receitas com a fruta. "Não fica tão bom como (comer) a banana pura, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam", afirmou Zema.

Em outra publicação, o governador foi direto ao dizer que mandaria "uma receita bem gostosa para o governo federal experimentar". Zema seguiu tecendo críticas à alta nos preços dos alimentos no País e retomou a declaração de Lula, em que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros.

No início do ano, os dois protagonizaram outra troca de farpas, dessa vez sobre o programa de renegociação de dívidas dos Estados com a União. Lula havia afirmado que "o que nós fizemos para os Estados que não pagavam dívidas talvez só Jesus Cristo fizesse". Em resposta, Zema escreveu em sua conta no X (antigo Twitter) que "Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil".