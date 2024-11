Lula recebe Xi Jinping em almoço no Palácio da Alvorada com cardápio de chef paraense

A visita ao Brasil do presidente da China, Xi Jinping, que iniciou na manhã da segunda-feira (18/11), para a sessão da cúpula do G20, terminou com um jantar oferecido pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite desta quarta-feira (20/11), no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF).

O líder chinês chegou à sede da diplomacia brasileira às 10h, acompanhado de sua comitiva, e foi recepcionado por Lula e pela primeira-dama, Janja da Silva, em um tapete vermelho estendido especialmente para a visita ilustre. Xi Jinping recebeu honras militares, assou em revista às tropas e acompanhou, ao lado do presidente Lula, o desfile do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, do Exército Brasileiro, os chamados Dragões da Independência.

Já no interior do Alvorada, foram homenageados por crianças que balançavam bandeirinhas dos dois países e acompanharam a execução de uma canção popular chinesa. Em seguida, ministros de Estado do Brasil e da China se reuniram até por volta das 12h, quando outra cerimônia marcou a assinatura de 37 acordos em diversas áreas de atuação. Os compromissos protocolares tiveram uma pausa para o almoço ofertado por Lula à delegação chinesa no Palácio da Alvorada.

Tempero paraense

No cardápio, assinado pela equipe do chef paraense Saulo Jennings, foram servidos um pato laqueado de entrada e, como pratos principais, pirarucu com banana-da-terra, xinxim de galinha e lombo suíno. Também ficou a cargo do chef santareno e seu staff produzir o cardápio do jantar que foi servido no fim da tarde ao presidente chinês e demais autoridades no Palácio Itamaraty, sede da diplomacia brasileira.

O chef paraense Saulo Jennings publicou nos Stories do Instagram alguns detalhes da preparação do cardápio oferecido nesta quarta-feira (20) pelo presidente Lula ao líder chinês e sua delegação (Foto: Reprodução / Instagram @casadosaulo)

O encontro desta quarta-feira reuniu diversas autoridades brasileiras, a exemplo da atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff; do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; do ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro das Cidades, Helder Filho, também estiveram presentes, assim como Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados; e Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado. Xi Jinping deve deixar o Brasil na manhã de quinta-feira (21).

Parcerias

A visita de Xi Jinping, segundo o Itamaraty, é uma sequência da visita que Lula fez à China em abril de 2023 e também ocorre em celebração aos 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países. A corrente de comércio atingiu recorde de mais de U$ 157 bilhões, com exportações de US$ 104 bilhões e importações de U$ 53 bilhões. O superávit brasileiro de U$ 51 bilhões equivale a cerca de 52% do saldo comercial total do país. As exportações brasileiras para o gigante asiático superaram, neste mesmo ano, a soma das vendas para Estados Unidos e União Europeia.

A expectativa do encontro bilateral entre Brasil e China é a ampliação da parceria estratégica e de novos acordos comerciais. Um deles foi anunciado ontem pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que articulou um novo acordo com a rede de cafeterias chinesa Luckin Coffee para a compra de 240 mil toneladas do grão do Brasil entre 2025 e 2029. O valor do negócio está estimado de US$ 2,5 bilhões. O compromisso anterior, de US$ 500 milhões para a compra de 120 mil toneladas até o fim deste ano, foi assinado em junho durante missão brasileira ao país.