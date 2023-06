Lula recebe presidente da Argentina em Brasília; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está recebendo hoje, no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente da Argentina, Alberto Fernández. A chegada do líder argentino ocorreu por volta das 13h15, e após uma reunião privada, os dois presidentes almoçarão juntos no Palácio Itamaraty. Presidentes fazem pronunciamento.

A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, mas enfrenta uma séria crise econômica. O país está lidando com a desvalorização de sua moeda, perda do poder de compra da população e altos índices inflacionários. Além disso, uma seca histórica tem afetado as safras de grãos argentinas, agravando ainda mais a crise e colocando em risco as metas estabelecidas pelo país junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) para o pagamento de suas dívidas.

O encontro entre os presidentes Lula e Fernández tem como objetivo discutir estratégias para lidar com a crise econômica argentina e fortalecer as parcerias comerciais entre os dois países. A cooperação bilateral é fundamental para impulsionar o comércio e promover o desenvolvimento econômico na região.