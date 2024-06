Lula quer trazer Papa Francisco à Belém para a COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está empenhado em trazer o Papa Francisco à Belém para a COP30, que ocorrerá em 2025. A ideia, segundo interlocutores do presidente, é que a realização do maior evento ambiental do mundo possa ser um incentivo suficiente para convencer o pontífice a visitar o país.

Tanto o governo brasileiro quanto o Papa Francisco têm mostrado um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável, tornando a presença do Papa na COP30 particularmente simbólica. No entanto, a saúde do Papa, que pode ser prejudicada pelo desgaste físico de uma longa viagem, é considerada um possível obstáculo para a concretização dessa visita.

Apesar dessas preocupações, há uma celebração entre os assessores presidenciais pela disposição do Papa Francisco em manter diálogos com representantes do governo brasileiro. Nesta semana, o Papa recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência privada no Vaticano. Durante a reunião, eles discutiram a taxação de bilionários como forma de financiar medidas de combate às mudanças climáticas e à fome no mundo. Haddad presenteou o pontífice com uma cuia de chimarrão, homenageando uma tradição cultural do Rio Grande do Sul e da Argentina, país natal do Papa Francisco.

Anteriormente, no início de maio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também foi recebido pelo Papa. Eles conversaram sobre as políticas públicas brasileiras de combate à pobreza energética. Silveira presenteou o Papa com uma camisa do clube Atlético Mineiro e um oratório. Acompanhado pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, Silveira testemunhou uma brincadeira dos correligionários que insinuaram que Kassab teria filiado o Papa ao partido.

A relação entre o governo brasileiro e o Vaticano tem sido reforçada por essas visitas de alto nível. Em junho do ano passado, o próprio presidente Lula visitou o Papa Francisco. O encontro abordou temas como o combate à fome e a promoção da paz mundial, fortalecendo ainda mais a aliança entre o líder brasileiro e o pontífice.

A presença do Papa Francisco na COP30 seria um marco significativo, reforçando o compromisso global com a sustentabilidade e a justiça social. Enquanto os preparativos para o evento continuam, o desejo de Lula de trazer o Papa ao Brasil destaca a importância de unir líderes globais em prol de um futuro mais sustentável e justo para todos.