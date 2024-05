COP-30 em Belém estampa selos dos Correios em 2025

A COP-30, que será sediada por Belém em novembro de 2025, assim como a cantora Rita Lee e a Bossa Nova são alguns dos temas que vão estampar os selos dos Correios no próximo ano. A cidade do Rio de Janeiro, que será a capital mundial do livro em 2025, e os animais exóticos brasileiros também estão entre os temas da programação filatélica do ano que vem.

“A filatelia desempenha um papel especial no registro da história e temos muito orgulho de eternizar, nos selos dos Correios, temas tão relevantes como, por exemplo, a COP-30, que coloca o Brasil no centro do mundo em um momento de reconstrução da imagem do País no cenário internacional”, afirma o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Programa de Selos Postais de 2025

A homologação do Programa de Selos Postais de 2025 pelo Ministério das Comunicações foi publicada no Diário Oficial da União no início de maio. O programa abrange as emissões dos selos postais comemorativos e especiais, que tiveram os motivos selecionados na 122ª Reunião da Comissão Filatélica Nacional (CFN), com base nas sugestões enviadas pela população, por meio do programa Sua Ideia Pode Virar Selo, e também os temas indicados pelos Correios.

A CFN é composta por representantes de órgãos do Poder Executivo, da Casa da Moeda do Brasil, da Federação Brasileira de Filatelia (Febraf), da Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos (ABCF) e da Associação Brasileira de Jornalistas Filatélicos (Abrajof).

Confira os temas selecionados para 2025:

30ª Conferência da ONU sobre mudanças climáticas – COP-30

Rio, capital mundial do livro em 2025

Animais Exóticos Brasileiros

Bossa Nova

Rita Lee

A programação filatélica anual também tem espaço para inclusão de mais cinco temas a serem indicados pelo Ministério das Comunicações, além do selo de Natal e da Série Relações Diplomáticas.

Participação popular

O Programa de Selos Postais considera sugestões que são feitas pela população brasileira por meio da campanha “Sua Ideia Pode Virar Selo”, em que qualquer pessoa pode sugerir temas para emissões por meio do site dos Correios. As regras para a emissão de selos podem ser conferidas na Portaria nº 7.204/22 do Ministério das Comunicações.

