Lula posta foto com boné 'Brasil é dos brasileiros' em meio a embate tarifário com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta sexta-feira (11) uma foto em seu perfil no X (antigo Twitter) usando um boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". O boné, que tem sido usado por congressistas nos últimos meses, remete a uma expressão de afirmação nacional.

A publicação ocorre em meio à escalada da guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos, após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A medida gerou tensões diplomáticas entre os dois países.

O boné faz referência aos famosos adereços utilizados pelos apoiadores de Trump, que trazem a frase "Make America Great Again". Esses símbolos com mensagens políticas têm sido usados como forma de provocação entre parlamentares desde o início do ano.