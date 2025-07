Trump diz que pode conversar com Lula 'em algum momento', mas descarta diálogo imediato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (11) que poderá conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva futuramente, mas não pretende fazê-lo neste momento. A declaração foi dada após o governo norte-americano anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A nova alíquota está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

“Talvez, em algum momento, vou falar com ele [Lula]. Agora, não. Eles estão tratando o presidente Bolsonaro de maneira injusta. Ele é um bom homem, sabe? Se eu o conheço? Bom, eu negociei com ele. Ele era um negociador muito duro, posso dizer. Ele era um homem muito honesto, e amava o povo do Brasil”, afirmou Trump a jornalistas em frente à Casa Branca, antes de embarcar para o Texas, onde visita áreas atingidas por enchentes.

“Eu não deveria gostar dele, porque ele era muito duro na negociação, mas era também muito honesto. E eu reconheço os honestos e reconheço o desonesto”, acrescentou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O republicano havia enviado, na última quarta-feira (9), uma carta ao presidente Lula informando sobre a nova tarifa. Ao ser questionado se pretende dialogar diretamente com o líder brasileiro sobre a medida, Trump respondeu: “Talvez em algum momento, mas não agora”.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia