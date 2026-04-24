Lula passa por dois procedimentos médicos no Sírio-Libanês nesta sexta em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta sexta-feira, 24, dois procedimentos médicos no Sírio Libanês, em São Paulo. Ele chegou ao hospital por volta das 7h acompanhado da primeira-dama, Janja.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), Lula fará uma nova cauterização na cabeça para tratar uma queratose, que é a retirada de acúmulo de pele. O procedimento já havia sido realizado em fevereiro.

Além disso, os médicos farão uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente. A Secom assegurou que os procedimentos não prejudicarão agendas e compromissos futuros de Lula.

Agenda e Permanência em São Paulo

Em São Paulo, o presidente Lula não terá agendas privadas e ficará em sua casa, localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista.

A previsão é que o presidente permaneça na capital paulista até sábado, 25. Para domingo, 26, está programada a participação dele no encerramento do 8º Congresso Nacional do PT, em Brasília.

A Secom informou que a presença de Lula no evento será confirmada na véspera.