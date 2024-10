Lula participa de reunião com governadores para discutir segurança pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quinta-feira (31) com os 27 governadores do país no Palácio do Planalto. A ideia da reunião, que deve contar também com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, é apresentar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública aos chefes dos estados.

Acompanhe a reunião

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)