Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula: Nunca me preocupei com comportamento eleitoral do empresariado, maioria não votou em mim

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 12, que nunca se preocupou com o comportamento eleitoral do empresariado brasileiro, lembrando que a maioria desse setor "nunca votou" nele. O petista também disse que jamais fez comício voltado a empresários, mas que sempre os tratou "com o respeito que eles merecem".

Lula afirmou ainda que parte da elite brasileira sofre de "complexo de vira-lata", expressão usada para criticar aqueles que, segundo ele, se veem como inferiores e se consideram pequenos diante de outros países. Ainda assim, o presidente ressaltou qualidades do comércio exterior do País, ressaltando o papel dos empresários do agronegócio.

"(Presidente dos EUA) Trump tem que ter uma preocupação com o agronegócio brasileiro, porque estamos ocupando o mercado da China que era deles. Somos grande produtores de algodão, milho, soja e etanol", disse o petista. "Não nos recusamos a negociar a questão do etanol. O que não dá é não dizer a verdade para o povo. 73% das coisas que os EUA exportam é tarifa zero. Não há o que reclamar do Brasil."

O petista voltou a acusar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seus aliados de cometerem "crime de traição à Pátria", afirmando que todos serão julgados no Brasil. "Trump precisa de assessoria que mostre conhecimento sobre o Brasil, se montar assessoria com filho do Bolsonaro sempre terão informações erradas ou enviesadas", disse.

Sobre a pauta pleiteada pelo encarregado de Negócios da embaixada norte-americana, Gabriel Escobar, Lula destacou que, caso o País firme um acordo envolvendo minerais críticos, a produção deverá ocorrer em território nacional. Disse também que levará à próxima Conferência do Clima (COP30) a proposta de criação de uma tarifa paga por países ricos para preservar florestas e reiterou o compromisso de alcançar o desmatamento zero até 2030.

As declarações foram feitas em entrevista concedida à Bandnews.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/ENTREVISTA/BANDNEWS/ELEIÇÕES 2026/EMPRESARIADO/DESPREOCUPAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula: Nunca me preocupei com comportamento eleitoral do empresariado, maioria não votou em mim

12.08.25 20h13

Brasil

Fachin condena 'erosão da democracia' e defende direitos humanos

Declarações foram feitas em um evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

12.08.25 18h53

Governo Lula publica vídeo sobre criação do Pix e defende sistema: 'É nosso, ninguém toma'

12.08.25 18h28

Deputado quer barrar indicação de Anielle Franco para conselho de empresa de pagamentos do BB

12.08.25 16h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Política

Deputado estadual pede à Embaixada dos EUA no Brasil que suspenda visto de vereadores de Belém

O deputado Rogério Barra (PL/PA) postou nas redes sociais que oficializou o pedido listando os 12 vereadores que aprovaram um requerimento declarando Trump 'persona non grata'

06.08.25 18h21

justiça

Quem é o ministro do STJ Og Fernandes, que suspendeu o afastamento do prefeito Daniel Santos

Decisão foi tomada nesta quarta-feira (06.08)

07.08.25 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda