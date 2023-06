Lula no Pará: moradores aguardam início da cerimônia do Minha Casa, Minha Vida em Abaetetuba

Moradores de Abaetetuba já aguardam no local da cerimônia de entrega de 222 unidades habitacionais do residencial Angelin, construído por meio do programa Minha, Casa, Minha Vida. O evento, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está programado para começar 9h, na Rodovia PA-409, KM-01.

A dona de casa Adriana Costa é uma das beneficiárias que irá receber uma casa neste sábado (17). Para Costa, o imóvel é a realização de um sonho, tanto para ela quanto para o marido e as filhas, que também irão morar na casa. “Estou muito feliz pois foram 12 anos de espera, morando de aluguel. Desde 2012 fiz o cadastro. Graças a Deus com a volta do presidente [Lula] as obras foram retomadas”, diz ela, que espera bater uma foto com o presidente.

Lula desembarcou na base aérea de Belém na noite desta sexta-feira (16), por volta das 19h30, e passou a noite em um hotel da cidade.

Além de Abaetetuba, o presidente cumpre agenda na capital paraense, onde participa da Cerimônia de Oficialização da COP-30 em Belém, a prtir das 11h, no Porto do Futuro II, localizado na Avenida Marechal Hermes - Praça Pedro Teixeira - Centro Belém-PA (Companhia Docas do Pará).

VEJA MAIS

Estão na comitiva presidencial os ministros Jader Filho (Cidades) e Margareth Menezes (Cultura) e o senador Randolfe Rodrigues.

Protesto

Próximo ao local do evento do Lula, em Abaetetuba, servidores da rede escolar municipal de Tailândia protestam pelo pagamento do piso salarial dos professores. Glacileida Souza, professora e coordenadora do Sindicacato dos Professores da Tailândia, afirmou que eles estão há quatro anos sem reajuste salarial. "Estamos aqui reivindicando que o governo Lula possa intervir junto aos trabalhadores para que force o prefeito de Tailândia a reconhecer o direito dos trabalhadores".