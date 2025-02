Lula lamenta morte de pai de Celso Sabino: 'Empresário de sucesso no Pará'

O presidente Lula lamentou, na manhã desta segunda (17/02), a morte do empresário Cypriano Sabino de Oliveira, pai do ministro do Turismo Celso Sabino. Cypriano já vinha lutando contra a doença de Alzheimer há alguns anos, e nos últimos 20 dias precisou ser hospitalizado por uma infecção. No último sábado (15/02), precisou ser entubado, mas não resistiu e, na noite deste domingo (16/02) faleceu às 21h15 no Hospital Beneficente Portuguesa.

Em uma rede social, o presidente reconheceu o legado do emprensário do ramo de navegação e transporte rodoviário de cargas.

"Quero expressar meus profundos sentimentos pelo falecimento de Cypriano Sabino de Oliveira. Empresário de sucesso no Pará, é reconhecido como um dos pioneiros da navegação e comércio nos rios da região. Ao seu filho, o nosso querido ministro Celso Sabino, deixo meu abraço solidário. E a toda a família e amigos de Cypriano, transmito o desejo de que o conforto logo chegue a seus corações", escreveu Lula.

VEJA MAIS

Pai de 12 filhos, um já falecido, o empresário deixa a esposa, 27 netos e 22 bisnetos. O velório está sendo realizado, nesta segunda (17/02), na capela do Recanto da Saudade, na Rua Domingos Marreiros, 1536 (Entre 3 de Maio e 14 de Abril). O sepultamento será às 14 horas.