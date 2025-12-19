Lula indica Gustavo Feliciano para o Ministério do Turismo no lugar de Celso Sabino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou nesta quinta-feira (18) Gustavo Feliciano para comandar o Ministério do Turismo, em substituição a Celso Sabino. A mudança ocorre após Sabino ser expulso do União Brasil por se recusar a deixar o governo federal, mesmo depois do rompimento do partido com o Palácio do Planalto, em setembro.

A posse de Gustavo Feliciano está prevista para a próxima terça-feira (23), em cerimônia no Palácio do Planalto, que deve contar com a presença do presidente Lula, ministros e aliados, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social.

Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano

Quem é Gustavo Feliciano?

Filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB) e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, Gustavo Feliciano tem trajetória ligada à gestão pública estadual. Ele foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante o governo de João Azevêdo (PSB).

De perfil discreto, Feliciano comandou a pasta entre 2019 e 2021, período em que atuou na promoção do turismo e no desenvolvimento econômico do estado. Ele deixou o cargo após o rompimento político envolvendo sua mãe, então vice-governadora da Paraíba.

Recepção

Nas redes sociais, o ministro das Cidades, Jader Filho, desejou êxito ao novo ministro e afirmou esperar uma gestão marcada pelo “trabalho e compromisso com o fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento, emprego e renda em todo o Brasil”. Jader Filho também parabenizou Celso Sabino pelo trabalho realizado à frente da pasta.