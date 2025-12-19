R70: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre operação da PF

Pena máxima

Justiça francesa condena à prisão perpétua anestesista que envenenou 30 pacientes; 12 deles morreram.

Contagem oficial

Portaria autoriza IBGE a contratar 39 mil temporários para Censo Agro e de população nas ruas.

ALERTA

SINDIFISCO

O Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil no Pará (Sindifisco-PA) emitiu ontem um alerta informando que não procede a informação de que o edital do concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) seria publicado nesta sexta-feira (19). Apesar disso, o certame segue em estágio avançado. O concurso já está homologado e conta com banca organizadora definida, o que reforça a expectativa de publicação iminente do edital, com possibilidade concreta de ocorrer ainda neste 2025.

“FOCO”

O Sindifisco avisou que está de olho e pediu que os candidatos “não percam o foco, nem o ritmo”. A entidade ressaltou que o cenário é considerado favorável porque o contrato entre a Sefa e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) já foi assinado, conforme noticiado em novembro. Soma-se a isso a recente sanção da nova lei de cotas, que garante vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas nos próximos concursos públicos estaduais, incluindo o da Sefa.

ANDAMENTO

Ao longo do ano, o Sindifisco divulgou diversas atualizações sobre o andamento do certame, reiterando que a publicação do edital ocorreria ainda em 2025. Serão 642 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva para analista fazendário, fiscal de receitas estaduais e auditor fiscal, além de 150 vagas em cadastro de reserva para auditor e fiscal, totalizando 286 vagas imediatas e 356 em cadastro de reserva.

TURISMO

DESTAQUE

Belém figura entre os destinos emergentes, com crescimento da procura para as férias de verão 2025/2026, segundo levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

AVANÇO

O resultado confirma o avanço da capital paraense no cenário nacional, impulsionado pela diversidade cultural, pela gastronomia reconhecida internacionalmente, pela oferta de experiências ligadas aos recursos naturais e pela melhoria da conectividade aérea.

DESTINOS

A pesquisa da Braztoa analisou a demanda por destinos durante o período de Natal, Réveillon e férias de verão, a partir de dados coletados junto às operadoras associadas. Os números indicam que a alta temporada manteve a demanda aquecida nos mercados nacional e internacional. Além de Belém, cidades como Aracaju (SE), Bonito (MS), Arraial d’Ajuda (BA), Ilhéus (BA), Curitiba (PR) e Vitória (ES) também apresentaram crescimento na procura, evidenciando a valorização de novos polos turísticos no País.

SEGURANÇA

ALIMENTAR

Os avanços na redução da insegurança alimentar e nutricional no Pará receberam reconhecimento nacional com o Prêmio Brasil Sem Fome 2025, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O Pará foi destaque na região Norte ao receber, de forma inédita, a premiação, resultado de políticas públicas executadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), com foco na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada. Entre as iniciativas que contribuíram para o reconhecimento estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), os investimentos em cisternas para garantir água potável a famílias em situação de vulnerabilidade e a rede de restaurantes populares, que oferta mais de 300 refeições diárias a preços entre R$ 2 e R$ 3.

RECONHECIMENTO

Na categoria Redução da Insegurança Alimentar e Nutricional, o Pará se destacou pela queda nos índices de insegurança alimentar grave entre 2022 e 2024. No período, avançou na consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), passando de cinco para 118 municípios com adesão formalizada. O Pará também foi premiado na categoria Boas Práticas de Combate à Fome, com iniciativas reconhecidas em Eldorado do Carajás, Bragança e Barcarena.

Em Poucas Linhas

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) concedeu o título de cidadão e cidadã do Pará ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e à diretora Socioambiental da instituição, Tereza Campello, responsável pela gestão do Fundo Amazônia. Na cerimônia, José Carlos Lima representou os homenageados, destacando a relevância do reconhecimento e o impacto dos investimentos realizados pelo BNDES em Belém, entre eles as obras no Convento dos Mercedários, no Museu das Amazônias e os projetos de macrodrenagem executados na capital paraense.

► A marca de chocolates Sidjä Wahiü (“Mulher Forte”, em Xipaya), idealizada pela indígena Katyana Xipaya, foi selecionada pelo World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) para integrar sua vitrine global de soluções sustentáveis. Com apoio da Norte Energia, da Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica e da fábrica Cacauway, em Medicilândia, a iniciativa ganhou projeção internacional como modelo de bioeconomia, empreendedorismo feminino e conservação da Amazônia.

► Liderança da comunidade ribeirinha Jericoá 2, em Vitória do Xingu, Katyana tornou-se referência em negócios sustentáveis. O projeto, inicialmente inscrito no programa Brasil de Soluções, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), foi escolhido pelo alto impacto social e potencial de escala, fortalecendo o empreendedorismo indígena.

► Para quem espera o recesso dos últimos dias do ano para resolver demandas documentais, a boa notícia é que as nove Estações da Cidadania em funcionamento no Pará atenderão normalmente nos dias 22 e 23 e 29 e 30. Os espaços funcionam como centros de atendimento multifuncionais, reunindo em um único local serviços essenciais prestados por órgãos municipais, estaduais e federais, o que garante mais praticidade e agilidade ao cidadão.