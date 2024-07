Lula faz balanço após um ano e meio de governo e diz: "não abrirei mão da responsabilidade fiscal"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite deste domingo, 28. A fala do presidente começou às 20h30, no horário de Brasília. Em seu discurso, Lula fez um balanço das ações de seu governo, que completou um ano e meio, e abordou a recuperação econômica, a criação de empregos e as políticas de proteção social e ambiental. Além disso, ele destacou a importância de manter a responsabilidade fiscal: "É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais".

Lula começou seu discurso mencionando que "acabamos de completar um ano e meio de governo" e destacou o crescimento econômico e as melhorias no mercado de trabalho neste período, citando que "o salário-mínimo voltou a ter aumento acima da inflação" e que foram criados mais de 2,7 milhões de empregos, com a taxa de desemprego sendo a menor em 10 anos. O presidente também elogiou a reforma tributária aprovada, que visa descomplicar a economia e reduzir o custo de alimentos e produtos essenciais.

VEJA MAIS:

O presidente fez uma crítica ao governo anterior, afirmando que "programas importantes para o povo, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados" e que houve um aumento na fome e no desemprego. Lula ressaltou a recuperação das políticas sociais e ambientais, incluindo a redução do desmatamento na Amazônia em 52% e a reativação de políticas de proteção aos direitos das mulheres, negros, indígenas e LGBTQIA+.

Lula encerrou seu discurso reafirmando seu compromisso com a responsabilidade fiscal e a inclusão social. Ele mencionou que aprendeu a "não gastar mais do que ganho" e que esta responsabilidade está ajudando a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. O presidente destacou que seu governo se empenha em cuidar das famílias brasileiras e promover a paz e a solidariedade.

Confira a declaração do presidente na íntegra:

“Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar um ano e meio de governo. Estamos cuidando do povo brasileiro e garantindo um futuro melhor para todos. Completamos um ano e meio de governo, graças a Deus e à confiança do povo brasileiro. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia mais de 4% ao ano. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição no nosso país. Programas importantes para o povo, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Antes mesmo de começarmos a governar, ainda em 2022, tivemos que buscar recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado, e vamos continuar crescendo. O salário-mínimo voltou a ter aumento acima da inflação. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. A inflação está sob controle, e caindo. Mais de 2,7 milhões empregos foram criados e a taxa de desemprego é a menor em 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até dois salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade neste um ano e meio de governo. Reduzimos em 52% o desmatamento na Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Toda mãe e todo pai sabem a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias e é o que venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. E estamos prontos para dar o exemplo de que aqui, no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio.”