Lula fará pronunciamento em rede nacional neste domingo (28/07) com balanço de governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV na noite deste domingo (28/7), às 20h30. A transmissão das imagens será realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A assessoria do Palácio do Planalto informou que não tem conhecimento do conteúdo da fala. Segundo fontes, o presidente deve abordar um balanço de um ano e meio de seu governo, destacando aspectos da economia, programas sociais e questões ambientais.

VEJA MAIS

Este será o quarto pronunciamento de Lula em rede nacional desde o início de seu terceiro mandato. Em abril do ano passado, no primeiro pronunciamento, ele anunciou o aumento do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Em setembro, na véspera do Dia da Independência, o presidente destacou a criação de empregos e a importância da defesa da democracia, soberania e união nacional, afirmando que "o Brasil é um só".

Na véspera de Natal, Lula fez um apelo pela união das famílias e realizou um balanço do ano, mencionando os desafios e esperanças para 2024. Ele também relembrou os ataques aos Três Poderes ocorridos em 8 de janeiro de 2023, discutindo seus impactos no Estado e na sociedade. O pronunciamento deste domingo está previsto para durar 7 minutos.