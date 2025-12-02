Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula endurece discurso sobre feminicídio e diz que 'até morte é suave' para agressores

O presidente disse que os homens precisam "educar uns aos outros" para coibir a violência contra as mulheres que "essa não é uma tarefa só da escola, é nossa, dos homens"

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Luís Inácio Lula da Silva (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um duro discurso contra a violência de gênero nesta terça-feira, 2, se emocionando em diversos momentos ao citar os mais recentes casos de mulheres mortas e agredidas por homens. Chegou a dizer, em um momento, que "a morte é suave" como pena para um homem que abusou de uma menina e a agrediu.

As falas foram durante uma cerimônia de ampliação da capacidade operacional na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Lula falava sobre a transição energética quando pediu licença para citar os casos de feminicídio.

Lula disse que os homens precisam "educar uns aos outros" para coibir a violência contra as mulheres que "essa não é uma tarefa só da escola, é nossa, dos homens". O presidente citou um caso na Bahia de violência contra uma criança de dois anos e, emocionado, disse que "até a morte é suave" para o agressor.

"É preciso que haja um movimento nacional dos homens contra os 'animais' que batem, judiam e maltratam as mulheres, que estupram filhas. Hoje o Rui Costa me mostrou, uma menina de dois anos foi estuprada pelo amante da avó. Uma criança de dois anos estuprada. E ainda bateu nela. Que pena merece um desgraçado desses? Até a morte é suave", afirmou.

Lula disse que sua esposa, Rosângela da Silva, a Janja, chorou várias vezes nos últimos dias por causa de reportagens que mostraram assassinatos e agressões contra mulheres no País nas últimas semanas. Afirmou que Janja pediu que ele "assuma a responsabilidade de uma luta mais dura contra a violência do homem contra a mulher no planeta Terra". Questionou: "O que está acontecendo na cabeça do ser humano para tanta violência?"

"Nesta semana, um cara pegou duas pistolas na mão e descarregou em uma mulher. Um outro matou a mulher grávida com três filhos, tocou fogo na casa. Um outro que atropelou a mulher e arrastou ela por 1km. Ela vai sobreviver com as duas pernas amputadas. A pergunta que eu faço é: o Código Penal brasileiro tem pena para fazer justiça a um animal irracional como esse? Temos pena para isso?", afirmou o presidente, citando casos estarrecedores de violência contra mulheres relatados pela imprensa nos últimos dias.

"Se o cara tiver dinheiro, como aquele ficou dando 50 socos na cara da mulher dentro do elevador, ele fica dois anos preso e vai para a rua bater em outra mulher. E um pobre desgraçado que rouba um pão em uma padaria para comer é preso e não tem advogado para defendê-lo, um juiz para liberá-lo", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/TENTATIVA/MORTE/LULA/DISCURSO/REPÚDIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Relator do PL Antifacção quer fundo contra crime com taxação de bets

Alessandro Vieira deve ser apresentar relatório até quarta-feira (3)

02.12.25 19h16

Política

Belo Monte: Dino determina liberação de R$ 19 milhões a indígenas

Ministro do STF reconheceu direito dos indígenas aos lucros da usina

02.12.25 19h05

burocracia

Alcolumbre adia sabatina de Messias para vaga no STF

O presidente do Senado atribuiu o adiamento ao fato de o Palácio do Planalto não ter enviado a mensagem de indicação de Messias

02.12.25 17h13

condenada

Relator é contra cassação do mandato de Carla Zambelli na Câmara; líder do PT vai acionar STF

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu pouco depois de o STF determinar sua prisão, em junho

02.12.25 16h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

cancelado

PL suspende salário de Bolsonaro após prisão; veja quanto ele ganhava!

O partido diz que a medida é para cumprir a Lei 9.096/95, cujo artigo 22 prevê que o partido deve "cancelar imediatamente" a filiação partidária

27.11.25 19h38

ELEIÇÕES 2026

Pesquisa mostra que Lula vence em todos os cenários para 2026; Bolsonaro aparece com maior rejeição

Eduardo (62,6%) e Jair Bolsonaro (60,1%) aparecem com o maior percentual que dizem que "não votariam".

25.11.25 14h43

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda