Lula embarca nesta quinta-feira para encontro com Biden nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião na sexta (10), na Casa Branca, em Washington, a sede do governo dos Estados Unidos, com o presidente norte-americano Joe Biden. de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. A viagem de Lula e da primeira-dama Janja da Silva para os EUA será nesta quinta-feira (9). Também devem integrar a comitiva brasileira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco. As informações são do G1 Nacional.

Meio ambiente, direitos humanos e democracia são os temas centrais da reunião entre os dois presidentes. Secretário das Américas do Itamaraty, o embaixador Michel Arslanian Neto explica que o Brasil já sinalizou um "impulso especial" na questão do meio ambiente durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27) em novembro. Agora, Lula e Biden devem unir os esforços para engajar outros países.

VEJA MAIS

Ainda nessa área, outro assunto que deve ser abordado é a cooperação para o desenvolvimento da transição energética – a passagem da matriz energética focada nos combustíveis fósseis para a eólica e a de hidrogênio.

Há interesse dos dois países também em impulsionar agenda dos direitos humanos, como o foco no desenvolvimento de uma política para povos indígenas. O combate à fome e à pobreza também vão integrar a discussão.

Michel Arslanian Neto diz ainda que Brasil e EUA devem enviar uma "mensagem de forte apoio" aos processos políticos democráticos, "com o uso adequado das redes sociais e o combate ao extremismo".

Desde que tomou posse, em 1º de janeiro, Lula já foi a Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. A expectativa é de que ele viage para China e Portugal nos próximos meses, mas as datas ainda não foram confirmadas.