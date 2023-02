Lula embarca para Estados Unidos para reunião com Joe Biden

Nesta quinta-feira (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcará para os Estados Unidos, onde encontrará o presidente norte-americano Joe Biden, em Washington, no dia seguinte. Durante o encontro na Casa Branca, os dois presidentes discutirão três temas centrais: democracia, direitos humanos e meio ambiente, além de como os países podem continuar trabalhando juntos para promover inclusão e valores democráticos na região e no mundo.

Nesta terça-feira (7), o secretário das Américas do Itamaraty, embaixador Michel Arslanian Neto, mencionou a recente conversa telefônica entre o presidente Lula e Joe Biden, que ocorreu duas vezes. A primeira, após Lula ser declarado vencedor nas eleições presidenciais e a segunda no dia 9 de janeiro, um dia após os ataques terroristas às sedes dos três Poderes da República brasileira. Ao falar sobre os preparativos da viagem do presidente, ele lembrou dessas conversas.

VEJA MAIS

“Os dois países estão experimentando desafios semelhantes, uma preocupação comum com o tema da radicalização, violência política com o tema do uso das redes para a difusão de desinformação e discurso de ódio. Então, com as duas principais democracias do mundo se reunindo seu mais alto nível, será uma oportunidade ímpar para que enviem uma mensagem de forte apoio a processos políticos, sem recursos a extremismos à violência e com o uso adequado das redes sociais”, destacou o embaixador.

Meio ambiente terá destaque

No que diz respeito à área ambiental e às mudanças climáticas, o Brasil planeja apresentar-se como um ator ativo e comprometido em reativar os instrumentos de proteção ambiental, mas também deseja obter o compromisso dos países envolvidos com o cumprimento de suas obrigações de financiamento para mitigação e adaptação climática. Segundo Arslanian Neto, "essas são as duas dimensões: um Brasil comprometido com a agenda, mas também buscando envolver outros países para um cumprimento equilibrado dessas obrigações na área".

Integram a comitiva do presidente Lula, a primeira-dama Janja, o chanceler Mauro Vieira,os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente,) Anielle Franco (Igualdade Racial). Até o fechamento desta reportagem, o Itamaraty não havia informado a data e horário de retorno do presidente brasileiro ao país.