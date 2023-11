Lula embarca nesta 2ª para sua 15ª viagem internacional do ano

A última viagem do ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é para para a Arábia Saudita, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Alemanha. Ele embarca nesta 2ª feira (27), e o principal compromisso do presidente nesta viagem será participar da COP28, principal conferência da ONU. Desde que tomou posse, em 1º de janeiro, Lula já viajou para fora do país em 15 oportunidades. Na volta, em 5 de dezembro, terá passado 62 dias fora do país.

Antes da COP, em 29 e 30 de novembro, Lula fará uma parada em Riade, na Arábia Saudita, e outra em Doha, no Qatar. Nessas viagens, deve aproveitar para discutir o conflito entre Hamas e Israel com líderes dos países próximos à guerra.

Só depois, em 1º de dezembro, o petista chega a Dubai para participar de compromissos do evento climático. Na volta, Lula ainda fará uma parada em Berlim, na Alemanha, onde assinará cerca de 20 acordos bilaterais –a maior parte sobre meio ambiente e desigualdade.

O levantamento do Poder360 considera como 1 dia toda vez que Lula passa mais de 12h fora do país, seja no dia do embarque ou desembarque.



Essa é a última grande viagem internacional de Lula. No início de novembro, o presidente disse que conseguiu cumprir seu objetivo de recuperar a imagem do Brasil no exterior com suas viagens e, a partir de 2024, se dedicará a rodar pelos Estados brasileiros e visitar obras.