Lula elogia desempenho de Jader Filho à frente do Ministério das Cidades

No evento de anúncio da primeira seleção de propostas para o programa Minha Casa, Minha Vida, nesta quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teceu elogios ao ministro das Cidades, Jader Filho, que está à frente do programa. "Houve gente que dizia para mim: Lula, você vai pegar o cara só por que o cara é irmão do Helder? Só porque é filho do Jader Barbalho? Não, eu vou pegar o cara porque o cara é bom. Parabéns pelo trabalho no Minha Casa, Minha Vida" Veja!

Essa etapa do programa está direcionada à Faixa 1, voltada a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos ou R$ 2.640. O anúncio das propostas selecionadas é a primeira etapa do processo de implementação do programa,, com realização do Governo Federal em parceria com o Ministério das Cidades.

O presidente também convidou governadores, deputados e senadores a trabalharem em parceria com o governo federal. "Temos ainda 3 anos pela frente e podemos estabelecer entre nós 3 anos de convivência civilizada, de convivência madura, de harmonia, de respeito, sem precisar ninguém ceder em nada das suas convicções, das suas crenças religiosas e das suas aptidões ideológicas”, disse.

O Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009 e já entregou mais de 6 milhões de unidades habitacionais. A meta do governo é a contratação de mais 2 milhões de unidades até 2026.