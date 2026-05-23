Lula elogia decisão da Justiça de manter governador interino do Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou o governador interino do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, e afirmou ser "correta" a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o manteve no cargo até a Corte decidir sobre o modelo de eleições para o mandato-tampão. As declarações foram feitas na inauguração da nova sede do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, na cidade do Rio.

Lula chamou Couto ao palco e o governador interino foi ovacionado pelo público. "Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano. Então aproveite esses seis meses que você tem - ou dez meses - e faça o que muita gente não fez em dez anos neste Estado"", afirmou o presidente.

Lula também pediu que Couto "trabalhe para prender todos os ladrões que governam esse Estado e os deputados que fazem parte de uma milícia organizada". Couto ouviu as declarações em silêncio, sem demonstrar reação.

Couto é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e assumiu o governo do Estado em março, após a renúncia de Cláudio Castro (PL). O ex-governador deixou o cargo às vésperas de ser condenado pela Justiça Eleitoral. Como não havia outras autoridades da linha sucessória em condições de assumir, Couto foi alçado interinamente ao comando do Palácio Guanabara.

"Não é possível esse Estado poderoso, bonito, ser governado por milicianos. O povo do Rio não merece isso", disse Lula. "Qualquer coisa que precisar para combater crime organizado e milicianos, conte com governo federal", concluiu.

Lula disse que voltará ao Rio de Janeiro no dia 30 de maio para o ato de lançamento da plataforma de streaming Tela Brasil, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.